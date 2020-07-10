Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius'un ayrılığı sonrası koç arayışları başlarken Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın öncelikli aday konumunda olduğu aktarıldı.

Donatas Urbonas'ın haberine göre Zalgiris, Ertuğrul Erdoğan'ı takımın başına getirmek isterken bunda en büyük etkenin Sarunas Jasikevicius'un Erdoğan'a sağladığı referans olduğu aktarıldı.

Ertuğrul Erdoğan'ın kadro kurma, taktiksel yaklaşım konusunda Sarunas Jasikevicius ile benzer özellikler taşıdığı belirtilirken oyuncu gelişimi konusundaki ününün de avantaj olduğu aktarıldı. Nitekim Erdoğan, Galatasaray'daki öğrencilerinden Nigel Hayes ile de Zalgiris'te yeniden bir araya gelebilir.

Jasikevicius, olumlu referans sağladığı Ertuğrul Erdoğan ile Fenerbahçe'de çalışma şansı bulmuştu. Litvanyalı yıldız, 2011'de Fenerbahçe forması giyerken Erdoğan da yardımcı antrenör olarak Sarı-Lacivertliler'de görev yapıyordu.