Turkish Airlines EuroLeague'de sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunan Zalgiris Kaunas, kadrosuna tecrübeli bir ismi kattı. Zalgiris, son olarak Baskonia forması giyen Zoran Dragic'in transfer edildiğini açıkladı.

EuroLeague'de son iki sezonu Baskonia formasıyla geçiren Dragic, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 8.5 sayı ortalaması yakalamıştı. Kariyerinde 7 sezon EuroLeague'de mücadele eden Zoran Dragic, bu organizasyonda toplam 143 maçta forma giydi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, daha önce ülkemizde Anadolu Efes forması da giymişti.