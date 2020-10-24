Zalgiris Kaunas - Valencia Basket maç sonucu: 82-94

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde İspanyol ekibi Valencia Basket, dış sahada karşılaştığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 94-82 mağlup etti. İlk yarıyı 45-37 geride kapatan Valencia, üçüncü çeyrekte elde ettiği 30-12'lik skor üstünlüğünün avantajı ile galibiyete ulaştı.Bu sonuçla Valencia, 4. maçındaki 3. galibiyetini elde ederken sezonu 4'te 4 ile açan Zalgiris ise ilk yenilgisini aldı.

Valencia'da Bojan Dubljevic ve Vanja Marinkovic 16'şar sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Nikola Kalinic de 14 sayıyla oynadı.

Zalgiris'te Augustine Rubit ve Marius Grigonis 12'şer sayıyla öne çıkarlarken Joffrey Lauvergne de 11 sayıyla maçı tamamladı.