Zalgiris Kaunas - Real Madrid maç sonucu: 90-93

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde sezona çok iyi bir giriş yapan Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maç sonunda kazanan taraf 93-90'lık skorla Real Madrid oldu.

EuroLeague'e 5 maçta 4 yenilgi ile başlayan Real Madrid, Bayern Münih'ten sonra Zalgiris'i de mağlup ederek toplam 7. maçındaki 3. galibiyetini elde etti. Zalgiris Kaunas ise 7. maçındaki 2. yenilgisini alarak zirveyi Barcelona'ya bıraktı.

Real Madrid'de Walter Tavares; 22 sayı, 12 ribauntluk performansıyla maça damga vururken Facundo Campazzo da 19 sayı, 10 asist ile öne çıktı. Jaycee Carroll 13, Sergio Llull ise 11 sayıyla maçı tamamladılar.

Zalgiris'te Thomas Walkup, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Marius Grigonis 17, Augustine Rubit 14 sayıyla oynadı.