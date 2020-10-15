Zalgiris Kaunas maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ALBA Berlin karşısında kazanarak bu EuroLeague sezonundaki ilk galibiyetine ulaşırken Zalgiris ise sezona 3'te 3 ile giriş yapmış durumda.

Zalgiris maçı öncesi Anadolu Efes'te istatistik olarak öne çıkan detaylar şu şekilde: