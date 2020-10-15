Zalgiris Kaunas maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, dördüncü maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. İşte Anadolu Efes'te istatistiksel bazda öne çıkan detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ALBA Berlin karşısında kazanarak bu EuroLeague sezonundaki ilk galibiyetine ulaşırken Zalgiris ise sezona 3'te 3 ile giriş yapmış durumda.
Zalgiris maçı öncesi Anadolu Efes'te istatistik olarak öne çıkan detaylar şu şekilde:
- Bryant Dunston, Turkish Airlines EuroLeague’de bugüne kadar yaptığı 247 blok ile EuroLeague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ikinciliğini sürdürüyor. Listede ilk sırada ise 249 blok ile Fran Vazquez yer alıyor. Tibor Pleiss ise 176 blok ile altıncı sırada yer alıyor. Beşinci sırada ise 194 blok ile Ioannis Bourousis var.
- Bryant Dunston, EuroLeague’de bugüne kadar aldığı 405 hücum ribaundu ile EuroLeague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Listede sekizinci sırada ise 421 hücum ribaundu ile Kerem Gönlüm yer alıyor.
- Anadolu Efes’te altıncı sezonunu geçiren Dunston, Efes formasıyla bugüne kadar oynadığı 137 karşılaşmada kaydettiği 1300 sayı ile Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague’deki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
- Shane Larkin, EuroLeague’de forma giydiği son 12 maçın 11’inde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Larkin, ayrıca görev yaptığı son 22 maçın 21’ini çift haneli skorlar üreterek tamamladı. Amerikalı oyuncu görev aldığı son 12 maçın 11’inde çift haneli verimlilik puanları üretti. Başarılı oyuncu forma giydiği son 12 maçın 11’inde ise en az bir top çalma kaydetti. Ayrıca Larkin, EuroLeague’de kullandığı son 19 serbest atışı da sayıya çevirdi.
- Vasilije Micic, görev yaptığı son dokuz maçın sekizinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Başarılı oyuncu görev aldığı son dokuz maçın sekizinde çift haneli verimlilik puanları üretti.
- Rodrigue Beaubois, forma giydiği son 18 karşılaşmada sahadan en az bir üç sayılık isabet kaydederek ayrıldı. Beaubois, 7 sayı daha atması halinde, EuroLeague’de 1.500 sayı barajını geçen oyuncular arasına girecek.
- Genç oyuncu Erten Gazi, bu maçta forma giymesi halinde kariyerinde ilk kez EuroLeague maçına çıkmış olacak.