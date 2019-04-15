Zalgiris, Jankunas’ı da İstanbul’a getiriyor

Fenerbahçe Beko’ya karşı mücadele edecek Zalgiris’e bir nebze olsun sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe Beko, 16 Nisan Salı akşamı Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris‘i evinde konuk edecek.

Sezon boyunca sakatlıkların başını ağrıttığı takımlardan olan Litvanya temsilcisi, 24. haftadaki Baskonia maçından bu yana kaptanı Paulius Jankunas’tan yararlanamıyordu.

Gazeteci Donatas Urbonas’ın haberine göre Zalgiris, tecrübeli kaptanı Jankunas’ı da takımla birlikte kafileye dahil etti.

İlk 2 maçta oynayacağı kesin olmasa da onu sahada görmemiz ihtimaller dahilinde.

Jankunas Zalgiris ile birlikte bu sezon 17 maça çıktı. 6.2 sayı 3.1 ribaunt ve 0.9 asist ortalamalarını yakaladı.

EuroHoops