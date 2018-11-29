Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Maça iyi başlayan AX Olimpia Milan, ilk çeyreği 18-23'lük skorla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 22-8'lik skoru yakalayan Zalgiris, ilk yarıyı 40-31 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte konuk ekip, 20-27'lik skorla farkı azalttı ve son çeyreğe 60-58 girildi.

Son çeyrekte çekişme sürmesine rağmen hata yapmayan Zalgiris Kaunas, karşılaşmadan 83-78'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Zalgiris, 10. maçında 4. galibiyetini alırken ayrıca EuroLeague'deki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Sezona iyi başlayan AX Olimpia Milan ise son 2 maçını kaybederken toplamda da 10. maçında 4. yenilgisini aldı.

Zalgiris'te Brandon Davies 27 sayı, 10 ribaunt, 4 asist ile yıldızlaşırken Nate Wolters 11 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı.

AX Olimpia Milan'da Mike James 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Arturas Gudaitis 16 ve Micov ile Kuzminskas 14'er sayı ürettiler.