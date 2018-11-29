Zalgiris, ilk iç saha galibiyetini AX Olimpia Milan karşısında aldı: 83-78

Turkish Airlines EuroLeague'de Zalgiris Kaunas, AX Olimpia Milan'ı 83-78 mağlup ederek EuroLeague'de bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı.

29 Kasım 2018, Perşembe 23:21
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Zalgiris, ilk iç saha galibiyetini AX Olimpia Milan karşısında aldı: 83-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Maça iyi başlayan AX Olimpia Milan, ilk çeyreği 18-23'lük skorla önde tamamladı. 

İkinci çeyrekte 22-8'lik skoru yakalayan Zalgiris, ilk yarıyı 40-31 üstün kapattı. 

Üçüncü çeyrekte konuk ekip, 20-27'lik skorla farkı azalttı ve son çeyreğe 60-58 girildi. 

Son çeyrekte çekişme sürmesine rağmen hata yapmayan Zalgiris Kaunas, karşılaşmadan 83-78'lik skorla galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Zalgiris, 10. maçında 4. galibiyetini alırken ayrıca EuroLeague'deki ilk iç saha galibiyetini elde etti. 

Sezona iyi başlayan AX Olimpia Milan ise son 2 maçını kaybederken toplamda da 10. maçında 4. yenilgisini aldı. 

Zalgiris'te Brandon Davies 27 sayı, 10 ribaunt, 4 asist ile yıldızlaşırken Nate Wolters 11 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı. 

AX Olimpia Milan'da Mike James 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Arturas Gudaitis 16 ve Micov ile Kuzminskas 14'er sayı ürettiler. 

 

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