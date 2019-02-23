Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde Litvanya takımı Zalgiris Kaunas, Karadağ temsilcisi Buducnost'u 84-76 mağlup etti.

İlk yarıyı Zalgiris, 39-36 önde kapatsa da maçın final periyoduna 60-62 geride girdi. Son çeyrekte 24-14'lük üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 84-76 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Zalgiris Kaunas, toplamda ise 23. maçında 9. galibiyetini aldı.

Buducnost ise üst üste 3. yenilgisini alırken toplamda da 23. maçında 17. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Zalgiris'te Brandon Davies 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ile yıldızlaşırken Marius Grigonis 16, Thomas Walkup 14 sayı üretti.

Buducnost'ta Norris Cole 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Edwin Jackson da 12 sayıyla oynadı. Buducnost'un ligimiz ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den transfer ettiği Devin Williams ise 25 dakika süre alırken 10 sayı, 8 ribaunt ile maçı tamamladı.