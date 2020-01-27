Zakaryan’ın cenazesi çarşamba günü

90 yaşında gözlerini yuman Türkiye’nin ilk milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu ’Demir Yumruk’ lakaplı Ermeni asıllı sporcu Garbis Zakaryan için çarşamba günü saat 13.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenleneceği ve ardındanŞişli Ermeni Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi. 24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966yılında boks kariyerine son verdi.