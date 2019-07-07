Zakaric tamam, Aytaç yolda

Şu ana kadar sadece Gençlerbirliği’nden sol bek Alper Uludağ’ı kadrosuna katan, Udinese’den de santrfor Riad Bajic’i kiralayan Atiker Konyaspor, transferde gaza basıyor...

Yeşil- Beyazlılar, teknik direktör Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemden beri takip ettiği Sırbistan ekibi Partizan’ın sağ kanadı Goran Zakaric’i bonservisiyle kadrosuna katıyor. Her iki kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu için Konya’nın Partizan’la 800 bin Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı ekibin de bu teklife sıcak baktığı, Zakaric’in Türkiye’de forma giymek istediği bildirildi. Ülkesi Bosna Hersek’te milli takımının vazgeçilmezlerinden biri olan Zakaric’in, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek Konyaspor ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kariyerinde 276 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 59 kez rakip fileleri sarsarken, 33 de gol pası verdi.

Başakşehir de devrede

Konyaspor, bir süredir gündeminde olan Aytaç Kara’yı da renklerine bağlamak üzere. İç Anadolu ekibi, bonservisi elinde olan başarılı oyuncuyla son bir görüşme daha yaparak transfere noktayı koyacak. Başakşehir’in de gündeminde olan Aytaç’ın Konya’ya daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.