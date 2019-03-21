Zaitsev Turnuvasında Son 32 Turu

Son 32 turunda mücadele düzeyi son derece yüksek maçlar gerçekleşirken, aynı zaman da sürpriz sonuçlarında alındığına tanıklık ettik. Çekişmeli maçların ardından son 32’ye kalmayı başaran takımlar ise bir kez daha ‘’en iyisi biziz’’ demek için mücadele edecek. Son 32 tur mücadelesi 25 Mart Pazartesi günü tamamlanmış olacak ve büyük finale bir adım daha yaklaşılacak. Büyük turnuvanın şampiyonu olan takım 30.000 TL, turnuva da ikinci olan takım 15.000 TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak.

Her geçen turda büyüyen ödülün değeriyle hiç şüphe yok ki mücadele de en üst seviyelere tırmanmış olacak. Hangi takım rekor katılımlı turnuvanın şampiyonu olacak? Hangi takımlar turnuvaya veda edecek hangi takımlar büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak? Hep beraber göreceğiz.

Son 32’’de gerçekleşecek mücadelelerin eşleşmeleri ise şu şekilde,

FirsTouch – lAimJust

Classio – Cappucino

SniperWT – Jesterof

Winnercompany – TheJokerz

OLDGaming – LatterS

MakeComing – Egola

SingleCavor – TURQUALİTY

Mawa Team – CWOKM

SupernatioN – TheMawa

Restarting – ÇekmeköyEspor

Hartge – BeyGencler

lmTurkish – Nexus

SpartaKaos – VenturouS

HasakiMakata - The Avengers

IVAREXI – EducationTEAM

BattleWin - Steel Tactics e-Sports