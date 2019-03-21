Zaitsev Turnuvasında Son 32 Turu

Wolfteam Zaitsev turnuvasında son 32 tur heyecanı başladı. Rekor katılımın gerçekleştiği ve 1175 takım/ 3528 oyuncunun kayıt yaptırdığı dev turnuva da adım adım sona doğru yaklaşılıyor. Gerçekleşen 6 elemenin ardından son 32’ye kalmayı başaran takımlar son 16 turu için kozlarını paylaşacak ve sadece en iyiler adlarını bir üst tura yazdırmayı başaracak.

21 Mart 2019, Perşembe 14:55
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Zaitsev Turnuvasında Son 32 Turu

Son 32 turunda mücadele düzeyi son derece yüksek maçlar gerçekleşirken, aynı zaman da sürpriz sonuçlarında alındığına tanıklık ettik. Çekişmeli maçların ardından son 32’ye kalmayı başaran takımlar ise bir kez daha ‘’en iyisi biziz’’ demek için mücadele edecek. Son 32 tur mücadelesi 25 Mart Pazartesi günü tamamlanmış olacak ve büyük finale bir adım daha yaklaşılacak. Büyük turnuvanın şampiyonu olan takım 30.000 TL, turnuva da ikinci olan takım 15.000 TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak. 

Her geçen turda büyüyen ödülün değeriyle hiç şüphe yok ki mücadele de en üst seviyelere tırmanmış olacak. Hangi takım rekor katılımlı turnuvanın şampiyonu olacak? Hangi takımlar turnuvaya veda edecek hangi takımlar büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak? Hep beraber göreceğiz.

Son 32’’de gerçekleşecek mücadelelerin eşleşmeleri ise şu şekilde, 

FirsTouch – lAimJust

Classio – Cappucino 

SniperWT – Jesterof

Winnercompany – TheJokerz

OLDGaming – LatterS 

MakeComing – Egola 

SingleCavor – TURQUALİTY 

Mawa Team – CWOKM 

SupernatioN – TheMawa 

Restarting – ÇekmeköyEspor 

Hartge – BeyGencler 

lmTurkish – Nexus 

SpartaKaos – VenturouS

HasakiMakata - The Avengers 

IVAREXI – EducationTEAM

BattleWin - Steel Tactics e-Sports

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