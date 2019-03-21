Zaitsev Turnuvasında Son 32 Turu
Wolfteam Zaitsev turnuvasında son 32 tur heyecanı başladı. Rekor katılımın gerçekleştiği ve 1175 takım/ 3528 oyuncunun kayıt yaptırdığı dev turnuva da adım adım sona doğru yaklaşılıyor. Gerçekleşen 6 elemenin ardından son 32’ye kalmayı başaran takımlar son 16 turu için kozlarını paylaşacak ve sadece en iyiler adlarını bir üst tura yazdırmayı başaracak.
Son 32 turunda mücadele düzeyi son derece yüksek maçlar gerçekleşirken, aynı zaman da sürpriz sonuçlarında alındığına tanıklık ettik. Çekişmeli maçların ardından son 32’ye kalmayı başaran takımlar ise bir kez daha ‘’en iyisi biziz’’ demek için mücadele edecek. Son 32 tur mücadelesi 25 Mart Pazartesi günü tamamlanmış olacak ve büyük finale bir adım daha yaklaşılacak. Büyük turnuvanın şampiyonu olan takım 30.000 TL, turnuva da ikinci olan takım 15.000 TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak.
Her geçen turda büyüyen ödülün değeriyle hiç şüphe yok ki mücadele de en üst seviyelere tırmanmış olacak. Hangi takım rekor katılımlı turnuvanın şampiyonu olacak? Hangi takımlar turnuvaya veda edecek hangi takımlar büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak? Hep beraber göreceğiz.
Son 32’’de gerçekleşecek mücadelelerin eşleşmeleri ise şu şekilde,
FirsTouch – lAimJust
Classio – Cappucino
SniperWT – Jesterof
Winnercompany – TheJokerz
OLDGaming – LatterS
MakeComing – Egola
SingleCavor – TURQUALİTY
Mawa Team – CWOKM
SupernatioN – TheMawa
Restarting – ÇekmeköyEspor
Hartge – BeyGencler
lmTurkish – Nexus
SpartaKaos – VenturouS
HasakiMakata - The Avengers
IVAREXI – EducationTEAM
BattleWin - Steel Tactics e-Sports