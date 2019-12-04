Zafer Turan: Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, 90 dakikayı değerlendirdi.

Turan, rotasyonlu bir kadroyla Antalyaspor karşısında çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu platformda olmak güzel bir durum takımımız adına. Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil. Ligdeki konumumuz nedeniyle rotasyonla, genç oyuncularla oynadık. Mücadele anlamında yeterliydik ama oyun kalitesi açısından iyi değildik. Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil ama gençlerimizi gördük. Amacımız ligde alt sıralaradan kurtulmak."