Zafer Turan: İyi müdafaa yaparak maçı kazandık

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, karşılaşmanın her iki takım için de zor olduğunu belirtti. Hasta ve sakat oyuncuları olduğu için müsabakanın Bandırmaspor adına daha sıkıntılı olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Biz bunu lehimize çevirmek istedik ama o şekilde olmadı. Bandırmaspor, maça çok iyi başladı. İlk yarıyı bence çok iyi oynadılar. Biz sadece müdafaa yaptık. İlk yarı açıkçası kendi oyunumuzu oynayamadık. Ne hücumda etkiliydik, ne önde baskı yapabildik, ne de geriden oyun kurabildik. İlk yarı tamamen bizim adımıza boş geçti derken, golü bulduk. Bu ikinci yarı bizi motive etti. İkinci yarıda biraz daha oyunu dengeledik. İyi müdafaa yaptık. İyi müdafaa bazen maç kazandırır. İyi müdafaa yaparak maçı kazandığımızı düşünüyoruz."