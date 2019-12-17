Zafer Turan: Güzel maç oldu

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Antalyaspor'un ilk maçta aldığı skorun avantajı ile maça çıktığını söyledi. Turan, "Bizim de turu geçmemiz için ekstra işler yapmamız lazımdı. Bu bilinçle geldik. Bu demek değil ki teslim olmaya geldik. İyi futbol oynamayı amaçladık. Futboldan keyif almayı, skora yakışır bir şekilde ayrılmayı istedik. Güzel de bir futbol oldu. Hem statta hem de ekranları başında izleyenlerin de keyif aldığı, bol gollü bir oyun oldu. Oyun çirkinleşmedi, sakatlanma olmadı. Neticede güzel bir müsabaka oldu. Antalyaspor'a kupa ve lig maçında başarılar diliyoruz. Biz de ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA