Zafer Turan: Bu bir puanın ileride işimize yarayacak

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olan Eyüpspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, güçlü bir takımla oynadıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniyespor bizden biraz daha iyi oynadı. Top daha fazla onlarda kaldı. Biz savunmayı iyi yapıp, geçiş oyunlarıyla pozisyon ve gol bulmak istiyorduk. Nitekim ilk yarıda bunu da başarabildik. Ancak sonraki süreçte geriye biraz fazla yaslandık. Pozisyon üretmekte zorlandık. 8 haftada sadece bir gol yemiş lider bir takımdan deplasmanda puan almak önemli. Bu bir puanın ileride işimize çok yarayacağını düşünüyorum."



