Zafer Kupası, sahibini buldu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Akdeniz Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü Zafer Kupası Optimist- Laser Yarışlarında dereceye giren sporcular madalyalarını törenle aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akdeniz Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen yarışları Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cansel Tuncel Çevikol ve çok sayıda vatandaş izledi. Konyaaltı Sahili'nde gerçekleşen yarışlarda 60 sporcu iki gün süresince, kıyasıya mücadele etti. Laser Radial genel klasman yarışında iki gün üst üste başarıyı yakalayan Melih Yılmaz Günay birinci oldu. Günay, Zafer Kupası'nın şampiyonu oldu. Laser 4.7 genel ve junior klasmanda Kaan Tuncel birinci olurken, optimist genel klasmanda ise Adil Deniz Doğrular, optimist kızlarda Duru Akkış, optimist juniorda ise Tuna Koç birinci oldu. Dereceye girenlere madalyalarını Vali Karaloğlu ve Belediye Başkanı Başdanışmanı Çevikol verdi.

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