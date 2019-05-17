Zafer Demir: 'Rakibin ismi fark etmez, 3 puan için sahaya çıkacağız'

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden ve düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına 3 puan hedefiyle çıkacak.

Son 2 haftaya küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor’un önünde 32 puanla 17. sırada giren Erzurumspor, sarı-lacivertli takımdan alacağı iyi bir sonuca göre düşme kotasındaki Bursaspor ve Göztepe’yi geçmeye çalışacak.

Süper Lig’in 28. haftasından Akhisarspor galibiyetiyle umutlarını artıran mavi-beyazlı ekip, Göztepe (1-0), Antalyaspor (1-1) ve Bursaspor (2-0) maçlarında umutlarını tazelemiş olsa da Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle küme düşme hattının üzerine çıkmayı başaramadı.

Fenerbahçe’den 3 puan alma hesapları yapan mavi-beyazlı takım, amacına ulaşarak son hafta deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına umutlu gitmek istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe’nin bu sene alt sıralarda mücadele ettiğini anımsatan Demir, "Fenerbahçe’nin ne yapacağını bilmiyoruz bu yüzden futbolda sonucu kestiremiyoruz. Barcelona önceki maçta öndeyken kimsenin aklına olmayan bir skorla sonraki maçta 4-0 yenildi ve tur atlayamadı. Fenerbahçe’nin de durumu buna benziyor." dedi.

"Bizim için rakip fark etmez"

Fenerbahçe’nin ciddi rakip olduğunu ve ona göre hazırlık yaptıklarını dile getiren Demir, "Net şekilde söylüyorum Fenerbahçe’nin çıkmasını isterim ama bizim için artık fark etmez. Fenerbahçe sıralamada buradaysa ona göre hesap yapıyoruz. Bütün camialar büyük ama Fenerbahçe’yi buralarda görmeye alışık değiliz. İşin gerçeği biz de Fenerbahçe’nin buralarda olmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Demir, rakibin kim olduğuyla ilgilenmediklerini ve galip gelmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rakibin ismi fark etmez, 3 puan için sahaya çıkacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz ki burası çok zor bir yerdir. Konsantre açısından daha farklı oluyor ama bizim için hiç bir rakip fark etmez. Galip gelmek için en iyi şekilde hazırlanıp maça çıkacağız."

"Fenerbahçe’den puan alacağız"

Daha önce büyük takımlardan puan aldıklarını hatırlatan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük takımlara karşı hocanın çok farklı bir şey yapmasına gerek yok çünkü futbolcu ister istemez kendisini ona göre motive ediyor. Bizim hiç bir şekilde farklı düşünme gibi bir şansımız yok. Beşiktaş, Galatasaray ve diğer maçlarda olduğu gibi hemen hemen büyük takımlardan deplasman ya da iç sahada puan aldık. Fenerbahçe’den de puan alacağız."

Sportif direktör Zafer Demir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ligde kalması için kalan iki haftayı iyi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU