Zafer Aktaş: Yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız

7DAYS EuroCup'ın 7. haftasında UNICS Kazan'ı sahasında konuk etmeye hazırlanan temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Zafer Aktaş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Aktaş, "Bu zorlu gruptaki yedinci maçımızı oynayacağız. Oldukça iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum ancak dört tane can yakan mağlubiyetten sonra hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha güçlü olacağız. Yarın yeniden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu sefer umarım ilk maçımızı kazanırız" ifadelerini kullandı.