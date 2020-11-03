Zafer Aktaş: İlk galibiyetimizi almaya çalışacağız

7DAYS EuroCup'ın 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Bourg en Bresse ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin koçu Zafer Aktaş, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Aktaş, "EuroCup'taki ilk sezonumuza zorlu bir başlangıç yaptık. Ama her geçen gün daha iyi hale gelerek bu seviyede oynamaya alıştık. Oyuncularım şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardılar. Biri UNICS Kazan'a biri Umana Reyer Venice'e karşı iki deplasman maçını kazanmaya çok yaklaşmıştık. Bourg'a karşı da daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadele ederek ilk galibiyetimizi almaya çalışacağız" dedi.