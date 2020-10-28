Zafer Aktaş: Gruptaki ilk galibiyetimizi almayı umuyoruz

7DAYS EuroCup'taki 5. maçında İtalya deplasmanında Umana Reyer Venice ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin koçu Zafer Aktaş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Gruptaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Aktaş, "Bu maçın, gruptan çıkmak adına son şansımız olduğunu biliyoruz. Son hafta Türkiye Ligi'nde oldukça iyi bir iş çıkardık. Uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro bir şekilde oynadık ve Umana Reyer Venice karşısında da tam kadro oynayacağız. Bu gruptaki ilk galibiyetimi almayı umuyoruz. Sahada bunun için savaşacağız" dedi.