Her sezon yeni şampiyonlar veren ve oyuncu sıralaması sürekli değişen lol oyuncuları için güncelleme de sürekli olarak yapılmaktadır. Her gün milyonlarca oyuncuyu ağırlayan yeni rün rehberi de yenilemeler dolayısıyla sürekli değişiyor. Ülkemizde milyonlarca oyuncunun rekabet ortamında buluşmasını sağlayan oyun güncellemelerini de takip etmek gerekiyor. İyi oyuncular destekçi ve takım arkadaşları için en üst performanslarını sergilemeye devam ediyor.

S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Zac İtemları (Build)

Zac Jungle oluşturma kılavuzunu anlamak içi iyi bir hesaplama gerekir. League of legends istatistiklerinde veri tabanları ile özel algoritmalar kullanılmaktadır. Orman yapısının hesaplamaları doğru yapılarak iyi bir performans sergilemek mümkündü. Yeni rünler ile top seçeneklerinde de oluşturulan algoritmalar sayesinde, en iyi büyü ve eşya oluşturma sıraları oluşturulmaktadır. Beceri sıraları, yeni rün ve istatistikleri, sayaçlar ve takım arkadaşlarını belirleme kabiliyetine sahip olan algoritma hesaplamaları önemlidir.

Zac Rün Nereden Geldi?

Rekabette sürekli olarak avantaj kazanmak için oyunun tüm aşamaları için referans oluşturabilirsiniz. Zac rün; zaun kuyu bölgesinde bulunan kuytu mağara içerisinde beirlen bir zehirli akıntı sonucu oluşmuştur. Bu zehirli akıntı sonucunda kimyasal teknoloji borusu üzerinde oluşan çatlaktan sızar. Zac rün ilkel bir kitleden gelmesine rağmen kısa zamanda şehirde bulunan boru şebekesinin içerisinde hayat süren bilinçli bir varlık haline geldi.

Bugünlerde ise zaunun virane alt yapısını onarım için uğraşıyor. Zor durumda olanlara yardım etmek üzere borulardan dışarı çıkıyor. İlginç bir altyapıya sahip olan zac rün çeşitli stratejiler doğrultusunda oynanılması ve algoritma geliştirilmesi gereken bir alt yapı içeriyor. Rekabeti sevenlerin vazgeçilmezi haline gelen oyun hemen hemen her bilgisayar kullanıcısının denediği bir oyun haline geldi.

Counter Şampiyonlar (Pickler)

Popüler oyunlar arasında yer alan zac şampiyonları her yıl farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Oyuncular arasında zac’in özelliklerine bakacak olursak;

Dost olursa; hayatta kalması için pelte parçalarını toplamak gerekiyor. Hücre bölünmesi hazır hale geldiğinde rakip takım tarafından peltelerin yok edilmesini zorlaştıracak konumda ölmesi gerekiyor. Ayrıca rakiplerin daha geç tepki vermesi için ise elastik sapanı savaş sisi ile başlatmak gerekiyor.

Rakip Olursa; Zac Rün kendinden ayrılan pelte parçalarını toplamak suretiyle iyileşme gösterir. Şayet tamamen zac ründen kurtulmak istiyorsan pelte parçalarının üzerine basmalısın. Bu sayede zac rün dağılır. Sen de tüm pelte parçalarını yok etme şansı bularak zac rünün dirilmesini önleme şansı bulursun. Sersemletme, susturma, savurma teknikleri ile saldırılması halinde elastik sapan kullanımı engellenir.

Proların Kullandığı Rünler Hangileridir?

Hasar ve Hedefleme, azim ve artçı şok kullanımı sağlarlar. Rakibi hareketsiz bırakmanın ardından savunma artışa geçer. Bu sayede etrafta rakiplere anlık olarak büyü hasarı verebilirsiniz.

Rakip şampiyondan hasar alırsa, yine bu rakip isabet ettirdiği her 3 yetenekten 15 ile 40 arası hasar verebilir. Bekleme süreleri ise 45 saniyedir.

Kondüsyon ile 10 dakika sürenin ardından zırh ve büyü direnci kazanılır. Bunun ardından büyü direnci %5 artar.

Zac rün ile ilgili olarak öneri ve eşya dizimleri konusunda yapılan incelemeler doğrultusunda zac adc- alt koridor, zac mid – orta koridor, zac jungle – orman, destek dizilimleri yeni şampiyonlar rehberinde bulunmaktadır. Her şampiyona özel olarak tüm roller yeni eklenti ve açıklamalarla oyuna heyecan katan niteliklerde sunuldu. Tüm rollerin eksiksiz uygulanması ve uygun strateji gelişimi ile şampiyon olmak içten bile değildir. Algoritmaların doğru kullanılması ile takipçilere enfes bir oyun keyfi sunulabilir.