Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar? Z kuşağı neden bu kadar önemlidir?
21. yüzyılın ilk nesli ve milenyum çocukları olarak tanımlanan kuşağa Z kuşağı denmektedir. Bazı kaynaklar ise, Z kuşağının tam olarak 2000 yılı sonrası olarak kabul ediyor. Kaldı ki bu görüş, birçok bilim adamına göre de doğru tespit olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağının nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar? Z kuşağı neden bu kadar önemlidir? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
21. yüzyılın ilk nesli ve milenyum çocukları olarak tanımlanan kuşağa Z kuşağı denmektedir. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı zamanda doğan bu çocuklar, internet kuşağı olarak da anılıyor. Çağımızın bir getirisi olan teknolojik ilerlemeler sayesinde, öteki kuşaklara göre daha uzun yaşayacakları ön görülüyor.
Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar?
Bu konuda pek çok kaynak Z kuşağının başlangıç tarihi hakkında farklı görüş bildirse de, genel olarak 1996 ve 1997 yılları sonrası olarak ifade edilmektedir. Ancak bazı kaynaklar ise, Z kuşağının tam olarak 2000 yılı sonrası olarak kabul ediyor. Kaldı ki bu görüş, birçok bilim adamına göre de doğru tespit olarak tanımlanmaktadır.
Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir?
- Z kuşağı kendini eğitebiliyor ve bilgiye nasıl ulaşacağını iyi biliyor.
- Z kuşağı ağır başlı, işini çok iyi bilen, olgun ve özgüven sahibi kişilerden oluşuyor.
- Tamamen teknolojinin içine doğmuş ve yetişmişlerdir ve bu bağlamda teknolojiye adaptasyonları çok hızlıdır.
- Teknoloji ile tamamen iç içedirler, bunun dışında bir dünya tanımadılar.
- Bilhassa bilgiye ulaşma ve öğrendikleri verileri birbirleri ile harmanlayarak kullanabilmeleri, önemli bir konudur.
- Verileri bulma ve işleyebilmeleri, Z kuşağının hafızaya alma hızını arttırmaktadır.
- Teknolojiyi çok iyi kullanarak tüm dünya ile iletişimde oluyorlar. Bu da farklı insan, mekân ve milletleri tanımalarına olanak vermektedir.
- Her hangi bir işte çalışmaya, çok daha önce başlamaktadırlar.
- Z kuşağı, internetin A’dan Z’ye her anlamda her şeyini çok iyi biliyor.
- Yapılan araştırmalara göre, X ve Y kuşağındaki kişilere göre daha uzun saatler çalışmaya isteklidirler.
- Para kazanmaya çok isteklidirler. Bu sebeple mesai sonrasında ve hafta sonlarında dahi işe gitmek, onlar için zor olmamaktadır.
- Z kuşağı insanları, e kısa zaman zarfında kendilerine ait bir iş kurmak niyetindedirler. Bu da onların ne kadar girişimci bir ruha sahip olduklarını gösterir.
- Zekâ ve beceri konusunda adeta hayranlık uyandırıyorlar.
- Teknoloji onlar için vazgeçilmezdir. Bu kuşağın % 57’si, üretkenliklerinin teknoloji sayesinde olduğunu belirtmektedir.
- Eğer kendilerine bir haksızlık yapılmışsa asla susmuyorlar.
- Z kuşağı, yabancı dile olan yetenekleri bakımından diğer kuşaklarda ayrılıyor. Gelecekte en az 2 yabancı dili konuşarak yetişeceklerdir.
- Bu kuşağın aileleri, kendilerini çocuklarına karşı yetersiz hissediyorlar. Bu sebeple psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar.
- Otorite ile karşılaştıklarında, sürekli başkaldırıyorlar ve kural tanımıyorlar.
- İstekleri konusunda diretiyorlar ve haklı oldukları meselelerde asla geri atmıyorlar. Bu özellikleri sayesinde bir araya gelebilme ve eylemlere dahil olmakta oldukça başarılılar.
- Z kuşağı kompleksiz bir kuşak oldukları için, düşündüklerini ve hissettiklerini direkt olarak karşısındaki kişiye söyleyebiliyor.
- Sıradan işlerden hoşlanmayan, kılık kıyafet konusunda oldukça rahat ve otoriteye gelemeyen bir mizaca sahip olduklarından, gelecek yıllarda meslek dallarında farklılıklar yaşanacağı öngörülmektedir.
Z kuşağı neden bu kadar önemlidir?
- Z kuşağı geleceğin çalışanlarını ve geleceğin müşterilerini oluşturacaktır. Bu bağlamda geleceğin şekillenmesini sağlamaları bakımından çok önemlidirler.
- Z kuşağı, bugün ve bir kısmı gelecekte siyasi otoritenin seçilmesinde, çok büyük rol oynayacaklardır.
- Dünya dijital ve teknoloji çağındayken, Z kuşağının teknolojideki üstün kabiliyetleri, onların ne kadar önemli olduklarını göstermektedir.
Z ve Y kuşakları arasındaki önemli karakteristik farklar
- Z kuşağı ileri derecede teknolojiyi kullanma becerisine sahipken, Y kuşağı teknolojiyi daha az kullanır.
- Z kuşağı 5 ekran aynı anda açık ve paylaşıma açık olarak kullanabilir, Y kuşağı 2 ekran aynı anda ve paylaşıma açık olarak kullanır.
- Z kuşağı alçakgönüllüdür, Y kuşağında öz güven eksikliği vardır.
- Z kuşağı hareketlidir, aktiviteyi sever ve gönüllü olarak çalışır, Y kuşağı oturarak çalışmayı tercih eder.
- Z kuşağı gerçekçidir, Y kuşağı iyimserdir.
- Z kuşağı kendinden emindir, Y kuşağı kendinden emin değildir.
- Z kuşağı her anlamda başarıyı ister ve kazanmak için çalışır, Y kuşağı keşfedilmeyi bekler.
- Z kuşağı iletişimi İmaj-video ve görsellerle yapar, Y kuşağı yazılı olarak iletişimi sağlar.
-Z kuşağı malzeme ve konuları yaratır, Y kuşağı malzeme ve konuları paylaşır.
- Z kuşağı geleceğe odaklanır, Y kuşağı şimdiki zamana odaklanır.