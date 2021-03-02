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Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar? Z kuşağı neden bu kadar önemlidir?

21. yüzyılın ilk nesli ve milenyum çocukları olarak tanımlanan kuşağa Z kuşağı denmektedir. Bazı kaynaklar ise, Z kuşağının tam olarak 2000 yılı sonrası olarak kabul ediyor. Kaldı ki bu görüş, birçok bilim adamına göre de doğru tespit olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağının nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar? Z kuşağı neden bu kadar önemlidir? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

02 Mart 2021, Salı 00:28 Son Güncelleme:
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Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar? Z kuşağı neden bu kadar önemlidir?

21. yüzyılın ilk nesli ve milenyum çocukları olarak tanımlanan kuşağa Z kuşağı denmektedir. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı zamanda doğan bu çocuklar, internet kuşağı olarak da anılıyor. Çağımızın bir getirisi olan teknolojik ilerlemeler sayesinde, öteki kuşaklara göre daha uzun yaşayacakları ön görülüyor.

Z kuşağı hangi yaş aralıklarını kapsar?

Bu konuda pek çok kaynak Z kuşağının başlangıç tarihi hakkında farklı görüş bildirse de, genel olarak 1996 ve 1997 yılları sonrası olarak ifade edilmektedir. Ancak bazı kaynaklar ise, Z kuşağının tam olarak 2000 yılı sonrası olarak kabul ediyor. Kaldı ki bu görüş, birçok bilim adamına göre de doğru tespit olarak tanımlanmaktadır.

Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir?

- Z kuşağı kendini eğitebiliyor ve bilgiye nasıl ulaşacağını iyi biliyor.

- Z kuşağı ağır başlı, işini çok iyi bilen, olgun ve özgüven sahibi kişilerden oluşuyor.

- Tamamen teknolojinin içine doğmuş ve yetişmişlerdir ve bu bağlamda teknolojiye adaptasyonları çok hızlıdır.

- Teknoloji ile tamamen iç içedirler, bunun dışında bir dünya tanımadılar.

- Bilhassa bilgiye ulaşma ve öğrendikleri verileri birbirleri ile harmanlayarak kullanabilmeleri, önemli bir konudur.

- Verileri bulma ve işleyebilmeleri, Z kuşağının hafızaya alma hızını arttırmaktadır.

- Teknolojiyi çok iyi kullanarak tüm dünya ile iletişimde oluyorlar. Bu da farklı insan, mekân ve milletleri tanımalarına olanak vermektedir.

- Her hangi bir işte çalışmaya, çok daha önce başlamaktadırlar.

- Z kuşağı, internetin A’dan Z’ye her anlamda her şeyini çok iyi biliyor.

- Yapılan araştırmalara göre, X ve Y kuşağındaki kişilere göre daha uzun saatler çalışmaya isteklidirler.

- Para kazanmaya çok isteklidirler. Bu sebeple mesai sonrasında ve hafta sonlarında dahi işe gitmek, onlar için zor olmamaktadır.

- Z kuşağı insanları, e kısa zaman zarfında kendilerine ait bir iş kurmak niyetindedirler. Bu da onların ne kadar girişimci bir ruha sahip olduklarını gösterir.

- Zekâ ve beceri konusunda adeta hayranlık uyandırıyorlar.

- Teknoloji onlar için vazgeçilmezdir. Bu kuşağın % 57’si, üretkenliklerinin teknoloji sayesinde olduğunu belirtmektedir.

- Eğer kendilerine bir haksızlık yapılmışsa asla susmuyorlar.

- Z kuşağı, yabancı dile olan yetenekleri bakımından diğer kuşaklarda ayrılıyor. Gelecekte en az 2 yabancı dili konuşarak yetişeceklerdir.

- Bu kuşağın aileleri, kendilerini çocuklarına karşı yetersiz hissediyorlar. Bu sebeple psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar.

- Otorite ile karşılaştıklarında, sürekli başkaldırıyorlar ve kural tanımıyorlar.

- İstekleri konusunda diretiyorlar ve haklı oldukları meselelerde asla geri atmıyorlar. Bu özellikleri sayesinde bir araya gelebilme ve eylemlere dahil olmakta oldukça başarılılar.

- Z kuşağı kompleksiz bir kuşak oldukları için, düşündüklerini ve hissettiklerini direkt olarak karşısındaki kişiye söyleyebiliyor.

- Sıradan işlerden hoşlanmayan, kılık kıyafet konusunda oldukça rahat ve otoriteye gelemeyen bir mizaca sahip olduklarından, gelecek yıllarda meslek dallarında farklılıklar yaşanacağı öngörülmektedir.

Z kuşağı neden bu kadar önemlidir?

- Z kuşağı geleceğin çalışanlarını ve geleceğin müşterilerini oluşturacaktır. Bu bağlamda geleceğin şekillenmesini sağlamaları bakımından çok önemlidirler.

- Z kuşağı, bugün ve bir kısmı gelecekte siyasi otoritenin seçilmesinde, çok büyük rol oynayacaklardır.

- Dünya dijital ve teknoloji çağındayken, Z kuşağının teknolojideki üstün kabiliyetleri, onların ne kadar önemli olduklarını göstermektedir.

Z ve Y kuşakları arasındaki önemli karakteristik farklar

- Z kuşağı ileri derecede teknolojiyi kullanma becerisine sahipken, Y kuşağı teknolojiyi daha az kullanır.

- Z kuşağı 5 ekran aynı anda açık ve paylaşıma açık olarak kullanabilir, Y kuşağı 2 ekran aynı anda ve paylaşıma açık olarak kullanır.

- Z kuşağı alçakgönüllüdür, Y kuşağında öz güven eksikliği vardır.

- Z kuşağı hareketlidir, aktiviteyi sever ve gönüllü olarak çalışır, Y kuşağı oturarak çalışmayı tercih eder.

- Z kuşağı gerçekçidir, Y kuşağı iyimserdir.

- Z kuşağı kendinden emindir, Y kuşağı kendinden emin değildir.

- Z kuşağı her anlamda başarıyı ister ve kazanmak için çalışır, Y kuşağı keşfedilmeyi bekler.

- Z kuşağı iletişimi İmaj-video ve görsellerle yapar, Y kuşağı yazılı olarak iletişimi sağlar.

-Z kuşağı malzeme ve konuları yaratır, Y kuşağı malzeme ve konuları paylaşır.

- Z kuşağı geleceğe odaklanır, Y kuşağı şimdiki zamana odaklanır.

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