YVES ROCHER’DEN SAÇ DÖKÜLMESiNE KARŞI UZMAN BAKIM SERiSi!

Doğaya ve cilde saygılı Fransız bitkisel kozmetik markası Yves Rocher, yenilenen saç oluşumunu destekleyen ve dökülmeyi engelleyen şampuanı, saç kremi ve uzman saç bakım kürü ile daha az saç kaybının ve daha fazla doğallığın sözünü veriyor! Yves Rocher Anti Chute serisi, içeriğinde yer alan Beyaz Acı Bakla ile saç köklerini uyarıyor, dökülmeye sebep olan mekanizmaların çalışmasını yavaşlatarak saç sayısında artışı destekliyor. Organik Agav ise saç köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı olurken sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşmanıza destek oluyor.

Dökülme Karşıtı Güçlendirici Şampuan yenilenen Sülfatsız formülü ve %96’dan fazla doğal içerik oranı ile cildinize saygı ile yaklaşırken, saçlarınızı arındırıyor ve özel formülü ile saç kaybını azaltıyor. Dökülme Karşıtı Saç Bakım Kürü likit yapısı ve kolay emilimi ile kullanım kolaylığı sağlarken, 1 aylık serum kullanımı ve 3 aylık şampuan ve saç kremi kullanımı ile 6480 yeni saç teli oluşumunu sağlayan uzman bir bakım sunuyor, saçlarınızın gözle görünür bir şekilde gürleşmesine ve canlanmasına yardımcı oluyor. Bitkilerin gücünden yararlanarak, 60 yılı aşkın kozmetik uzmanlığı ile geliştirilen Anti Chute serisi, saç bakımınıza yeni bir boyut kazandırıyor ve sağlıklı bir vücudun yansıması olan saçlarınıza günden güne güç katıyor. Yves Rocher’nin uzman saç bakım serisi ile dökülmeye dur de!