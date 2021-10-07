Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yves Bissouma'nın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Futbolcunun polisler tarafından kelepçelenerek bir gece kulübünden dışarı çıkarıldığı kameralara yansıdı.

The Sun'da yer alan habere göre arkadaşları ile bir gece kulübüne giden futbolcunun, polisler tarafından kelepçelenerek mekandan çıkarıldığı anlar kameralara yakalandı.

25 yaşındaki Brighton orta saha oyuncusunun günü gözaltında geçirdiği aktarıldı. Futbolcunun henüz neden gözaltına alındığı bilinmiyor.

Brighton'da gösterdiği başarılı performans ile ara transfer döneminde büyük takımların listesinde olması beklenen Yves Bissouma'nın bu görüntülerinin ardından takımların, kendisine karşı yaklaşımının nasıl olacağı bilinmiyor.

Olay yerinde olan bir görgü şahidi, futbolcunun gözaltına alındığı anları şu sözlerle anlattı:

"Kulüp çok kalabalıktı. İnsanlar Bissouma'yı kulüpte görünce çok şaşırdı. Şu anda Brighton'ın en iyi oyuncusu, bu yüzden kesinlikle insanların gözünden kaçmadı. Daha sonra kelepçelerle kulübün dışına götürüldüğünü görünce daha da şok oldular."

*(Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır)







