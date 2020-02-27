Yüzmeyi öğrendiği havuzda hayallerine rekor kırarak kulaç atıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da babasının yüzmeyi öğrenmesi için 4 yıl önce yönlendirdiği Antalyaspor Yüzme Takımı'nın yaz kursunda antrenörlerinin dikkatini çeken Sevim Eylül Süpürgeci, 2 yıldır katıldığı Türkiye şampiyonalarında 7 altın madalya kazandı. 13 yaşındaki milli sporcu, katıldığı son yarışta, yüzmeyi öğrendiği havuzda 800 ve 1500 metre serbest kategorisinde 2 rekora adını yazdırmanın gururunu yaşadı.

Antalya'da oturan Sevim Eylül Süpürgeci, 4 yıl önce babasının yönlendirmesiyle yüzme öğrenmek için kursa katıldı. Antalyaspor yüzme kurslarında yaz okuluna giden Eylül, 3 aylık kurs döneminin ardından yüzme takımına seçildi. Yüzme takımıyla profesyonel antrenmanlara başlayan Eylül, bu süreçte 2 yıllık eğitim programının ardından katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. 11 ve 12 yaş grubunda iki yıl üst üste şampiyonluk elde eden Eylül, yüzme öğrenme amacıyla başladığı sporda, başarılarıyla hem Antalyaspor'un hem de ailesinin gururu oldu. Eylül, 2 yıldır katıldığı Türkiye şampiyonalarında farklı kategorilerde 7 altın madalya kazandı.

İKİ REKORA ADINI YAZDIRDI

Yüzme milli takımında 13 yaş kategorisinde ay yıldızlı forma giymenin heyecanını yaşayan Eylül, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Vize ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Seçme Yarışı'nda mücadele etti. 13 yaş kategorisinde 800 metre serbest branşında rekor kırdı. Eylül, müsabakada daha önce Merve Tuncel'e ait rekoru 2 saniye geliştirerek 8 dakika 58 saniye 92 saliseyle yeni rekora adını yazdırdı. Şampiyonada 1500 metre serbest kategorisinde de yarışan Eylül, Beril Böcekler'e ait Türkiye rekorunu 3 saniye geliştirerek 17 dakika 14 saniye 12 saniyeyle rekorun yeni sahibi oldu. Eylül, yüzmeyi öğrendiği havuzda düzenlenen yarışta 2 rekora adını yazdırmanın gurunu yaşadı.

Hayallerini anlatan Eylül, "Yüzmeyi öğrenmek için başladığım kursta yeni hedeflerim oldu. Antrenörlerimin yönlendirmesiyle hayallerime kulaç attım. Başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Kırdığım Türkiye rekorunun eski sahibi milli takımında başarıyla ülkemizi temsil eden olimpiyata katılacak sporculara ait. Ben de ilerleyen yıllarda olimpiyata katılmayı ve ülkemi, takımımı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum" dedi.

Antalyaspor Yüzme Takımı Antrenörü Turgay Demircioğlu, Antalyaspor Yüzme Takımı'nın özellikle son 2 yılda kazandığı madalyalarla, milli takıma gönderdiği sporcularla takdir edilen bir takım olduğunu vurguladı. Takımda yer alan 45 sporcuyla haftanın 6 günü ortalama 10 antrenman yaptıklarına değinen Demircioğlu, Eylül'ün başarısının tesadüf olmadığına dikkati çekti. Yüzme branşındaki olimpik sporcuların yılda 1250 ile 1500 saat arasında antrenman yaptığından bahseden Demircioğlu, "Eğer hedefleriniz Eylül gibi gerçekten büyük ise hayatınızı ona göre planlamanız gerekiyor. Antrenmanlarda sporcunun performansı kadar psikolojik durumu, kendine zaman ayırması gibi kriterler çok önemli. Antalyaspor Kulübü'nde belli bir sistem ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecekte ülkemizi temsil edecek daha fazla milli sporcunun temsil edeceği sistemi olan bir takımız. Eylül gibi başarılı sporcuları yetişmesi için çabalayıp, sporcularımızın başarısıyla da gururlanacağız" diye konuştu.

Antalyaspor Yüzme Şube Sorumlusu Alp Özel de Eylül'ün, yüzmeye başladığı ilk günü ve 13 yaşında olmasına rağmen kazandığı başarıların önemini şu sözlerle anlattı:

"Eylül babasıyla Antalyaspor'un düzenlediği yüzme kurslarına kayıt için geldiğinde tesadüfen ben de oradaydım. Eylül'ün babası ile uzun uzun sohbet ettik. Yüzme sporunda neler yapılırsa başarılı olunacağını Antalyaspor Kulübü'nde nasıl bir strateji belirlediğimizi uzun uzun konuşmuştuk. Eylül, 2 yıldır kazandığı başarılarla, gelecekte daha iyi bir sporcu olacağına inancımızı pekiştirdi. Eylül, yüzmeyi öğrendiği havuzda çok sayıda şampiyonluk sevinci yaşadı. Yüzme öğrendiği havuzda milli takım forması giydi, rekor kırmanın gururunu yaşadı. Eylül'ün kırdığı rekorların önceki sahipleri bu yaz 2020 Tokyo olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Eylül ve takımda yer alan sporcularımız 4 yıl sonra 2024'te yapılacak olimpiyatta yer alması amacımız, Antalya'da yetişen sporcularımızın olimpiyata katılması için kurduğumuz sistemin bizi başarıya götüreceğine inanıyorum."

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