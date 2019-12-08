Yüzmede Ümit Can Güreş’ten bronz madalya!

Yüzmede erkeklerdeki 19 yıllık madalya özlemini Emre Sakçı, İskoçya’daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50m kurbağalamada kazandığı gümüşle dindirmişti.

Türkiye’nin şampiyonadaki madalya serisi Ümit Can Güreş’le devam etti. 20 yaşındaki yüzücümüz, 50 metre kelebek finalinde, Estonyalı rakibi Daniel Zaitsev’i (22.39) 1 salise geride bırakarak kürsüye çıktı, 22.38’lik derecesiyle Avrupa’da bronz madalyayı boynuna taktı. Milli sporcu aynı zamanda kelebek stilde Türk Yüzme Tarihi’ndeki ilk madalyayı kazandıran isim olmayı başardı.

3 gün önce kürsüyü kaçırmıştı

Ümit Can Güreş, 3 gün önce 100m kelebek finalinde yüzmüş ancak 2 salise farkla madalyayı kaçırarak, Avrupa 4.’lüğüyle yetinmişti. Madalya başarısı sonrası Ümit Can Güreş şunları söyledi: “Çok mutluyum. Çünkü 3 gün önce bronz madalyayı 2 saliseyle kaçırmıştım. Bugünkü (Dünkü) finalde ise 1 saliseyle kürsüdeyim”.

Emre Sakçı, 4.’lükte kaldı

50m kurbağalamada gümüş kazanan Emre Sakçı, 100m kurbağlamada madalyayı kaçırdı. Sakçı, (56.58) 3 saliselik farkla kürsünün dışında kaldı ve Avrupa 4.’lüğüyle yetindi. İtalyan Scozzoli 56.55’le bronzu kaptı.