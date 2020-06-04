Yüzmede kulvar başına 3 sporcu

Gençlik ve Spor Bakanlığı normalleşme sürecinde tesislerde sporcuların, sağlığını korumak adına genel önlemlerin yer aldığı 27 maddelik bir tablo oluşturdu. Buna ek olarak federasyonlar da her spor dalı ve branşa özgü kuralları ekleyerek kendi sitesi üzerinde yayımladı.

İşte genel kurallar arasında dikkat çeken maddelerden bazıları:

■ Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması.

■ Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlamanın yapılması.

■ Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması.

■ Antrenman ekipmanlarının kişiye özel olmasına özen gösterilmesi.

■ Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi.

■ Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin (en az 2 metre) korunması.

■ Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takması.

■ Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlanıyorsa kullanılması, aksi takdirde kullanılmaması, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılması.

■ Soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması.

■ Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması.

■ Sporcu ve üyelerin salon içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması. El izi, parmak izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması.

■ Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu olacaktır.

■ İmkanlar dahilinde soyunma dolaplarının günde en fazla bir kişi tarafından kullandırılması sağlanacaktır.