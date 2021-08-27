Tokyo Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay birinci, Sümeyye ise ikinci seride seçme yarışına çıktı.

Sevilay Öztürk, 45.88’lik derecesiyle genel klasmanda 14 sporcu arasında 4’üncü olarak ilk 8 sporcu arasında yer alıp final bileti aldı. Sümeyye Boyacı ise 49.12’lik zamanıyla genel sıralamada 9’uncu olarak finalin dışında kaldı.

AA