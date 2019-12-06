Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda 50m kurbağalamada sakatlığına rağmen gümüş madalya kazanan ve 19 yıl sonra erkeklerde madalya hasretimizi dindiren Hüseyin Emre Sakçı’nın yükselişi 2015’te kendini göstermeye başlamıştı.

2000 yılında yüzmeye başlayan Sakçı, 2015 Avrupa Oyunları’nda 50m kurbağlamada 21 saliseyle kürsüyü kaçırdı, 100 metre serbeste de 4.’lükle yetindi. Milli yüzücü ayrıca o yıl düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda da 50m ve 100m serbestte yarı finale kaldı.

2015’te dünya rekoru kırdı

22 yaşındaki sporcumuz bununla da yetinmedi. Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50m kurbağlamada 26.67’lik derecesiyle erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu olmayı başardı. 2018 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda da 50m kurbağlamada Dünya 5.’liği elde etmişti. Kısa kulvar yüzücüsü olmasına rağmen uzun kulvarda da katıldığı şampiyonalarda göz dolduran Sakçı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için büyük umut veriyor.

Şampiyonada 3 yarışı daha var

Madalya başarısıyla, tüm gözlerin İskoçya’da devam eden 2019 Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’na çevrilmesini sağlayan Sakçı, bireysel olarak 3 kategoride daha havuza girecek. Milli yüzücü, bugün başarılı olduğu 50m serbest ve 100m kurbağalamada mücadele edecek. Yarın da 100m serbest elemelerinde yüzecek.

Sakçı’nın başarının arkasında, 8 yıldır birlikte çalıştığı antrenörü Türker Oktay bulunuyor.

‘Daha büyük hedeflerim var’

2010’dan itibaren Fenerbahçe Kulübü’nün sporcusu olan Emre Sakçı başarısı sonrası şunları söyledi: “Ülkem ve kulübüm Fenerbahçe adına gururlu ve çok mutluyum! Ay-Yıldızı temsil etmek, bu gücü hissetmek benim için her şeyden değerli! Destekleriniz için teşekkür ederim. Uzun ve yoğun bir çalışmanın sonunda gelen bir başarı oldu. Elbette daha da büyük hedeflerim var. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum”.

Hatice Yücel