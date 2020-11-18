Milli yüzücümüz Emre Sakçı'dan zafer üzerine zafer... Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Uluslararası Yüzme Ligi'nde önceki gün havuza son kez girdi. 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında sporcumuz, 56.51'lik derecesiyle alışık olduğu yere yani ilk sıraya çıktı. ABD'li Will Licon 57.07'yle 2., Brezilyalı Franca Silva da 57.17'yle 3. oldu.

Fenerbahçe'nin sporcusu...

Milli sporcumuz, bu derecesiyle 3 kez Avrupa rekoru kırdığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde toplamda 8. kez zafere uzanmış oldu. Turnuva boyunca bizleri gururlandıran Fenerbahçeli başarılı yüzücü bugün saat 12.00'de Ülker Stadyumu 1907 tribününde basın toplantısı düzenleyecek.