Yüzme heyecanı Edirne’de yaşanacak

Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Kosova ve Azerbaycan’ın katılacağı turnuvada, 189’u kadın toplam 304 sporcu havuza girecek.
8-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, 42 yabancı sporcu madalya mücadelesi verecek.
AA
Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Kosova ve Azerbaycan’ın katılacağı turnuvada, 189’u kadın toplam 304 sporcu havuza girecek.
8-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, 42 yabancı sporcu madalya mücadelesi verecek.
AA
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