Kol ve bacakları koordineli şekilde hareket ettirerek su yüzeyinde kalma hareketine yüzme denir. Kas gelişimi ve fit bir vücut elde edebilmek için ise en önemli spor dalları arasında yüzme gelir. Zira farklı spor çeşitleri yalnızca belli bölgeleri çalıştırırken, yüzme aynı zamanda pek çok farklı kasın eşit oranda çalışmasına olanak verir. Üstelik diğer spor dallarına göre daha az yorularak ve daha keyifli şekilde kasları geliştirme imkanı elde edilebilmektedir.

Özellikle sağlıklı şekilde kilo verme konusunda vücut egzersizleri arasında en önemli yerdedir. Böylece vücut kasları sistematik olarak çalışmak suretiyle yağları eritir; solunumu güçlendirir ve dokulardaki oksijen miktarını arttırır. Böylece sırt, kol ve bacak bölgeleri eşit oranda daha güçlü şekilde çalışma imkanı elde eder.

Yüzme hangi kasları çalıştırır?

Birçok farklı kası aynı anda eş zamanlı şekilde çalıştırma imkanı tanıyan yüzme, günümüzde kas gelişimi konusunda en kolay ve pratik seçenekler arasında yer alır. Birkaç ay boyunca düzenli olarak yapılacak yüzme ile beraber belirgin oranda kasların şekillendiğini görmek mümkün. Bu konuda vücudun belli bölgelerindeki kaslar yüzme ile çalışır.

- Arka omuz kasları,

- Orta omuz kasları,

- Ön omuz kasları,

- Kanat kası, (Kalça kemiğinden kürek kemiğine kadar uzanır.)

- Farklı bölümlerden alt ve üst göğüs kasları,

- Ön ve üst bacak kasları,

- Arka ve üst bacak kasları,

- Karın kasları,

- Kalça kasları,

Buradan da anlaşılacağı üzere vücudun büyük bir oranındaki kasların yüzme ile çalıştırılabileceği mümkün.

Yüzerek fit vücuda sahip olunur mu?

Özellikle yaz ayları geldiğinde pek çok kişi denizde veya havuzda düzenli yüzme imkanı elde eder. Bu fırsatı yakalayanlar yüzerek fit vücuda sahip olunup olunamayacağını merak eder. Buna evet cevabını vermek mümkün. Zira eşgüdümlü olarak bacak, kol, omuz, sırt, karın ve göğüs kaslarını çalıştıran yüzme böylece belirli bir zaman içerisinde kasların şekillenmesi olanak vermektedir.

Ayrıca belli bir zaman içerisinde dengeli ve sağlıklı kilo kaybı sağlar. Ancak tek başına yüzerek fit vücuda sahip olunması kolay değil. Bunu desteklemek amaçlı yürüyüş veya koşu ile beraber bazı vücut geliştirme hareketleri yapmak gerekir. Böylece hareketlenen kaslar çok daha hızlı biçimde şekillenmeye başlar.

Kas yapmak için hangi yüzme stilleri değerlendirilebilir?

Günümüzde farklı stiller üzerinden yüzme gerçekleştirmek mümkün. Bu durum farklı kasların daha etkili şekilde çalışmasına olanak verir. Eşit düzeyde ve sürede gerçekleştirilecek olan yüzme stilleri sayesinde, kasların aynı oranda güçlenmesine ve şekillenmesine fırsat vermek mümkün.

- Sırt üstü stil yüzme,

- Serbest stil yüzme,

- Kelebekleme stili yüzme,

- Bağlama stili yüzme,

Mutlaka belirli bir zaman içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilen yüzme sırasında bu stiller eşit oranda ele alınmalıdır. Örneğin serbest stil yüzme daha çok omuz kaslarını çalıştırma noktasında etkilidir. Sırt üstü ise adından da anlaşılacağı üzere sırt bölgesindeki kuyruk ile kürek kemiği noktasına kadar ulaşan kısmı geliştirir. Bacaklar ise her türlü yüzme stilinde eşit oranda çalışır ve kaslar gelişir.

Yüzmenin genel anlamda faydaları nelerdir?

Yüzme hem kas gelişimi noktasında hem de pek çok farklı sağlık açısından önemli faydalar sunar.

- Kalp krizi riskini azaltır ve damar tıkanıklığını önler.

- En iyi kardiyo egzersizleri arasındadır ve sağlıklı kilo verme imkanı tanır.

- Kas gelişiminde oldukça önemli bir rol oynar.

- Eklem rahatsızlığı için birebirdir.

- Günün yorgunluk ve stresini atarak psikolojik açıdan rahatlama imkanı tanır.

- Fizik tedavi konusunda en etkili yollardan biridir.

Bu ve benzeri pek çok avantajı ile beraber yüzme günümüzde en önemli spor dalları arasında yer alır.