Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, başkanlığa yeniden aday

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Yalçın, görev süreleri boyunca Türk yüzmesinde tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.

Sporcuların başarıları için ellerinden gelen desteği verdiklerini aktaran Yalçın, "Allah’a şükürler olsun daha önce hiçbir Yüzme Federasyonu Başkanı’na nasip olmamış başarıları ve spor tarihimizin ilklerini gerçekleştirdik. Bu yolda yaptığımız çalışmalar, reformlar karşılığını buldu. Önümüzde seçim var, inşallah hep birlikte, diğer adaylarla Türk yüzmesini daha ilerilere taşımak için karşılıklı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Türk yüzmesinin son 4 yılda uluslararası arenada aldığı başarıların ve olimpiyata katılma sayılarının arttığını grafiklerle anlatan Erkan Yalçın, "Önce Allah’ın izni sonra devlet temayülleri gereği şahsıma gösterilen teveccüh ve yüzme ailesinin talebi, 100’den fazla delegemizin imzasıyla Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığına yeniden adayım." değerlendirmesinde bulundu.

AA