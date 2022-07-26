40 yaş üstü kadın ve erkek yüzleri sarkmaya ve çeşitli deformasyonlara uğramaya başlar. Ciltte meydana gelen değişiklikler yaşlanmaya bağlı olsa da bazı dış etkenler bu değişiklikleri daha belirgin hale getirebilir. Sigara içme, düzensiz beslenme, hava kirliliği, yetersiz su alımı, aşırı güneşe maruz kalma ve aşırı stres, cildin daha erken, daha belirgin ve daha erken sarkmasına neden olan önemli faktörlerdir. Bunu tersine çevirmek için yüz bakım prosedürleri tercih edilir. Yüz estetiği sadece belirli bölgelerde uygulanabileceği gibi genel olarak tüm alanları kapsayan uygulamalarda da uygulanabilmektedir.

Yüz eşitsizliklerini gidermek ve daha dinç bir görünüme sahip olmak isteyenler sıklıkla şu yöntemlere başvururlar:

Trinity Lift: Günümüzde sıklıkla yapılan orta yüz germe işlemleri genellikle 40 yaş ve ilerisindeki kişilerde daha belirgin hale gelen sarkma ve çizgilerin giderilmesi için kullanılmaktadır. Daha genç bir görünüm isteyen kişiler yanak, göz altları ve ağız köşelerinin etrafındaki bölgelerde sarkık cildi gidermek için Trinity Lift işlemini tercih edebilirler.

Bella Eyes: Göz kapağı ve kaş bölgelerinde özellikle belli bir yaştan sonra dokunun elastikiyetini kaybetmesine bağlı olarak ciltte sarkmalar görülür. Bella Eyes işleminde bölgedeki kırışıklıklar, cepler ve şişlikler giderilerek hastanın daha genç ve çekik bakışlara sahip olması sağlanır.

Burun bölgesine yönelik uygulamalar: Burun yüzü tanımlayan önemli organlardan biridir ve birçok farklı şekle sahip olabilir. Çok geniş, geniş ya da kemerli bir burun özellikle sosyal hayatta rahatsızlığa neden olabileceğinden bazı kişiler burun estetiği yaptırmaktadır. Estetik nedenlerle rinoplasti yapıldıktan sonra burun şekli hastanın ihtiyacına göre daha ince ve daha küçük olacaktır. Rinoplasti ameliyatı genellikle kadın ve erkeklerde 18 yaşından sonra burun tamamlanınca yapılır.

Dolgu işlemi: Ameliyatsız yüz estetiği uygulamalarından biri de dolgudur. Yüzde çeşitli nedenlerle oluşan kırışıklıkları, ince çizgileri ve izleri yok etmek ve sarkma olan bölgelerin hacmini artırmak için kullanılır. Günümüzde hyalüronik asit içeren dolgu maddeleri en sık kullanılan dolgu maddelerinden biridir. Cildin nemle doldurulmasıyla şişlik olarak da adlandırılan bu işlemler genellikle 6-12 ay sürer. Dolgu; özellikle yanaklar olmak üzere burnun her iki tarafında, çene bölgesinde, göz altı, dudak ve boyun bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Lekelere özel uygulama

Ciltteki lekeler en sık görülen cilt problemlerinden biridir. Bu lekeler güneş ışığı, hamilelik veya diğer ilaçların kullanımı veya bazen doğum kontrol hapları gibi birçok sorundan kaynaklanabilir. Cilt lekeleri lazer ile çok kısa sürede tedavi edilebilir. Güneş ışığı, hamilelik ve doğum kontrol hapları yaz aylarında bu lekeleri daha da artırabilir.

Lazer uygulamalarının avantajı seans süresinin kısa olmasıdır. Bir seans yaklaşık 7 ila 10 dakika sürer. İşlem sırasında anestezi gerekli değildir. Hasta ağrı veya ağrı hissetmez. Aynı zamanda gün içinde sosyal hayata dönün. Ameliyattan sonra ciltte çok az iz, leke veya kızarıklık görülür. Lazer tedavisi sonrası özel bir uygulamaya gerek yoktur. Tüm cilt tiplerine güvenle uygulanabilir. Mevsim ne olursa olsun her zaman kullanılabilir. Ameliyat sonrası lekelenme olasılığını azaltmak için güneşten korunma gereklidir.