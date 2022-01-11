Cilt üzeri kir ve bakteri ile dolu olduğunda, pul pul dökülme sorunları olduğunda peeling işlemi mükemmel sonuçlar gösterebilir ve taze bir cilt sağlar. Peeling aynı zamanda cildi ölü hücrelerden arındırma işlemidir. Düzenli kullanıldığında peeling cildin yenilenmesini ve ışıldamasını sağlar.

Peeling, solgun ve mat cildi gençleştirmek, canlandırmak ve eski haline getirmek için kullanılır. Vücuttaki ölü hücreler zamanla birikerek vücudun oksijen almasını engeller. Uygulanan krem ​​cilde tam olarak ulaşmadığı için tedavi işe başlamaz, bu durumda peeling cilt üzerinde mucizevi bir etki gösterir. Cildinizi derinlemesine temizleyerek alttaki temiz cildi ortaya çıkarabilirsiniz.

Doğru ürün ve yöntem oldukça önemli!

Peeling için doğru yöntemi ve doğru ürünü kullanmak cildi derinlemesine temizleyebilir. Cildin parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Ancak her peeling ürününün her cilt tipine uygun değildir. Cildiniz çok hassas ise peeling sizin için uygun olmayabilir. Bunu anlamak için peeling ürününü önce vücudunuzun küçük bir bölgesine, ardından kızarıklık veya başka reaksiyonlar yoksa tüm yüz ve vücudunuza uygulamalısınız.

Evde yapabileceğiniz doğal peeling tarifleri

Limon ve tuz peelingi: Yarım taze limon, yarım bardak toz şeker, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı kadar balı bir kaba alarak karıştırın. Tüm malzemeler bir araya geldiğin ise peelinginiz kullanıma hazırdır.

Hindistan cevizi yağı ve şeker peelingi: Oda sıcaklığında erimiş bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağının içerisine üç yemek kaşığı kadar şeker ekleyin ve biraz karıştırın. Yüzünüze ya da dilerseniz tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Deniz tuzu ve bebek yağı peelingi: Yarım bardak kadar bebek yağının içerisine bir bardak deniz tuzu ekleyin ve karıştırın. Karışımın üzerini kapatın ve bir gün bekletin. 24 saat sonra karışım kullanıma hazır olacaktır.

Bal ve şeker peelingi: 3 yemek kaşığı balın içerisinde 2 yemek kaşığı kadar şeker ekleyerek karıştırın. Elinizde ısıtarak peelingi kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Türk kahvesi peelingi: Bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı Türk kahvesi, iki su bardağı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı tarçını iyice karıştırın. Macun kıvamına geldikten sonra tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz.



