Yüz kızartan derbi

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe'nin 14 yıl sonra karşılaştığı Karşıyaka'yı 3-2 mağlup ettiği derbi maçı, oynanan voleyboldan çok yaşanan olaylarla gündeme gelerek yüz kızarttı. Göztepe'nin ev sahibi konumunda olduğu Atatürk Voleybol Salonu'ndaki İzmir derbisi başlamadan iki takım taraftarları birbirlerine ağır küfürler ederek ortamı gerdi. Emniyet güçlerinin aldığı önlemlere rağmen Göztepeli fanatiklerin sahaya yabancı maddeler atması Fair-Play ruhuna yakışmadı.

İlk set bitmeden Göztepe seyircisine yapılan iki uyarı anonsu sonrası hakemlerin kararıyla ara verilen müsabaka iki takım taraftarların salondan çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra yeniden başladı. Karşıyaka'nın 2-0 üstünlük kurduğu İzmir derbisinde Göztepe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da galibiyeti taraftarıyla kutlayamadı, sarı-kırmızılılar boş tribünler önünde sevindi. Toplam 6.5 saat sürerek tarihe geçen derbi hafızalara yaşanan olaylarla kazandı.

Göztepe'den 3-2 göndermesi

Göztepeli taraftarlar voleybolda 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından ezeli rakip Karşıyaka'ya göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla Göztepe'nin futbolda Karşıyaka'yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiği 17 Mart 2013'teki karşılaşmayı hatırlattı. O müsabakada Karşıyaka Caner Ağca ve Mustafa Sevgi'nin golleriyle 2-0 öne geçmiş, daha sonra Göztepe Ramazan Sal ve eski bir Karşıyakalı olan Şaban'ın 2 golüyle derbiyi 3-2 kazanmıştı.



