2022 Dünya Kupası E Grubu'nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya ile Japonya, Khalifa International Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.





Almanlar mücadelenin ilk yarısını İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Almanya'nın ikinci golü bulamaması Japonya'yı cesaretlendirdi.

Japonya Milli Takım Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, ikinci yarıda Ritsu Doan ve Minamino'yu oyuna alarak tüm kozlarını sahaya sürdü.

75. dakikada Ritsu Doan'ın attığı golle skora denge geldi.





ASANO YIKTI!

1-1'den sonra Almanya, savunmayı ikinci plana atarak tüm hatlarıyla Japonya kalesin yüklenmeye başladı. 83. dakikada Itakura'nın uzun mesafeli pasına Asano hareketlendi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Asano'nun dar açıdan yaptığı sert vuruşta top Neuer'in üstünden filelere gitti.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Japonya sahadan 2-1 galip ayrıldı. Japonya'da eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo sahaya ilk 11'de çıktı.

NAGATOMO'DAN FATİH TERİM SÖZLERİ

Yuto Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve sarı - kırmızılı formayı giydiği dönemde hocası olan Fatih Terim ile ilgili konuştu.

36 yaşındaki deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray."

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NAGATOMO'NUN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray, Ocak 2018'de Nagatomo'yu Inter'den 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarka kadrosuna kattı. Gösterdiği performansla beğenileri toplayan Japon oyuncu sezon sonunda 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisiyle transfer edildi.





Sarı - kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 65 maça çıkan tecrübeli oyuncu, üç gol atarken, yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Nagatomo, Galatasaray formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa başarıları kazandı.