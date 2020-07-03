Galatasaray’dan Nagatomo geçti... Sarı- Kırmızılılar’ın 2.5 sezon önce İtalyan kulübü Inter’den transfer ettiği Japon savunma oyuncusu, Galatasaray’daki son idmanına çıktı. Devre arasında yabancı kontenjanı nedeniyle adı TFF listesinden çıkarılan Nagatomo, bu süre içerisinde tüm antrenmanlarda yer almayı sürdürdü. Dünkü son çalışmada ise duygusal anlar yaşandı. Tüm takım arkadaşları etrafında toplanan ve hocası Fatih Terim’e sarıldıktan sonra bir veda konuşması yapan Nagatomo, gözyaşlarına engel olamadı.

‘Hayatımın sonuna kadar’

Tecrübeli oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından, “Hayatımın sonuna kadar kalbim hem Sarı-Kırmızılı ile olacak. Her şey için teşekkür ederim” diye yazdı.

Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla 65 maça çıkarken, 3 gol attı; 2 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.