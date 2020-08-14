Yusuf: Zeki’yi Atalanta istiyor

Fransa’da Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Mehmet Zeki Çelik’in yeni adresini açıkladı. 23 yaşındaki sağ beke Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı gösteren Atalanta’nın talip olduğunu belirten Yusuf, şunları söyledi: Onu İngiltere’den ve İtalya’dan isteyen kulüpler var, kendisi çok yakın arkadaşım. Şu anda onu Atalanta istiyor. Bu sene veya önümüzdeki sene bu transfer gerçekleşebilir.