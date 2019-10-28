Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü

Bordeaux maçında şov yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa’da günün en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, Christophe Galtier, yıldız oyuncunun başarısını karşılıksız bırakmadı.

28 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’ın formasını giyen Yusuf Yazıcı, önceki gün Bordeaux karşısında alınan 3-0’lık galibiyette 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu durum sonrasında ise Kırmızı- Beyazlı ekibin hocası Christophe Galtier, yıldız oyuncunun başarısını karşılıksız bırakmadı.

22 yaşındaki milli futbolcu için konuşan Galtier, “Kendisinin gerçek seviyesini henüz görmedik. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Ben kendisinin her sistemde daha yüksek bir seviyede oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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