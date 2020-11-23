Maçta 2 gol, 1 asist üreten milli yıldızın büyük bir çaba ortaya koyduğunu söyleyen Galtier, şu ifadeleri kullandı:

"Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor. Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa, bu teknik direktöre de birçok olasılık sunar."

Yusuf Yazıcı'nın Jonathan David ile saha içinde çok iyi anlaştığını söyleyen Galtier, "Bu gece hem hücumda hem de savunma yerleşimlerinde çok iyilerdi. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki oyuncu arasında böyle bir uyumun olması, teknik direktörleri her zaman mutlu eder."

23 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ilk 11'de başladığı son 5 resmi maçta 8 gol attı, 2 asist üretti.

(Bein Sports)