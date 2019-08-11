Trabzonspor'dan 16,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Lille'e transer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız basını tarafından büyük bir onura layık görüldü. 22 yaşındaki yetenekli futbolcu, ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe'in Ligue 1'de boy gösteren takımların bu yaz kadrosuna kattığı oyuncular arasından oluşturduğu en iyi 11'de kendisine yer buldu.

Gazete, söz konusu 11'de şu isimlere verdi: Alban Lafont (Nantes), Raoul Bellanova (Bordeaux), Laurent Koscielny (Bordeaux), Joachim Andersen (Olimpik Lyon), Miguel Trauco (Saint-Etienne), Ander Herrera (Paris Saint Germain), Idrissa Gueye (Paris Saint Germain), Jean Lucas (Olimpik Lyon) Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Yusuf Yazıcı (Lille), Dario Benedetto (Olimpik Marsilya).

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler