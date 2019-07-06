Trabzonspor’un parlayan yıldızı: Yusuf Yazıcı... Kısa sürede Bordo-Mavili forma ile gösterdiği performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi oldu, daha sonra Avrupa devlerini peşine taktı. Şimdi de transfer döneminin en gözde, en çok konuşulan isimlerinin başında yer alıyor. 22 yaşındaki milli yıldızın temsilcisi Adem Cebeci, transferdeki tüm gelişmeleri FANATİK’e anlattı. Şimdi söz Cebeci’de...

‘15 yaşındayken tanıştık’

“Yusuf ile 15 yaşında Erdoğdu Lisesi’ne geldiğinde tanıştık. O zamanlar ben futbol takımının hocasıydım. İlk liseye geldiğinde ‘Ben sadece okul takımı için gelmedim, aynı zamanda okumak için geldim’ demişti. O an hâlâ kulaklarımda. Guatemala’da düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olduğumuzda da Yusuf Yazıcı takımın kaptanıydı.”

‘3 yıl önce bedavaya gidiyordu’

“Yusuf Yazıcı 3 yıl önce altyapıda kadro dışı bırakılmıştı. Az daha Samsunspor’a hediye ediliyordu. Ortalığı ayağa kaldırdım, gönderilmesine karşı çıktım. Gitmiş olsa Yusuf Yazıcı buralara gelir miydi? Tabii ki bilinmez ama büyük bir yanlıştan dönüldü. Biz hiç pes etmedik, tesislerin dışında çalışmalarımızı sürdürdük. Sonunda yeniden formayı geri aldı.”

‘Camianın istemediği şeye imza atmayız’

“Yusuf Trabzonsporlu ve Trabzonspor’un kaptanı. Camianın ve taraftarın mutlu olmayacağı hiç bir şeye imza atmayız. Biz şimdiye kadar Trabzonspor ile hiçbir pazarlık etmedik, hiç para istemedik ve almadık. Bizim derdimiz ve çıkış noktamız Trabzonspor’un yetiştirdiği değerleri önce Trabzonspor’a, Trabzonspor olmadığında da Türk futboluna kazandırmaktı. Ve hâlâ aynı çizgideyiz.” ‘Son karar Trabzonspor’un’ “Avrupa’nın birçok kulübü Yusuf ile yakından ilgileniyor. Fransa’nın Lille takımı da bunlardan bir tanesi. Yusuf için 14 milyon Euro’luk (88 milyon TL) resmi teklif yaptılar. Son kararı Trabzonspor kulübü verecek. Biz onun mutlaka oynayacağı ve başarılı olacağı kulübe gitmesini istiyoruz.”

‘Hüseyin’i de gönderiyorlardı’

“Hüseyin’in temsilcisi değilim ama ‘U21’de artık olmaz takım bakabilirsin’ dediklerinde, ‘1 yıl daha kalsın iyi özellikleri var Trabzonspor’a yararlı olacaktır’ diye yalvardım. Bugün A Takım’ın değişmez isimleri arasına girdi.”

‘Önceliğim hep Trabzonspor oldu’

Yakup Çınar