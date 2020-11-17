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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Lazio peşinde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. CalcioMercato'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde yerini 23 yaşındaki milli yıldız ile doldurmak istiyor.

17 Kasım 2020, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Lazio peşinde

Lille formasıyla yeni sezonda gösterdiği performansla ilgi odağı haline gelen Yusuf Yazıcı, Lazio'nun radarına girdi.

CalcioMercato'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde yerini 23 yaşındaki milli yıldız ile doldurmak istiyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, uzun süredir takip ettiği Yusuf Yazıcı ile 2019 yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

Bu sezon Lazio formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 7 gol attı, 1 asist yaptı.

beIN Sports


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