Lille formasıyla yeni sezonda gösterdiği performansla ilgi odağı haline gelen Yusuf Yazıcı, Lazio'nun radarına girdi.

CalcioMercato'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde yerini 23 yaşındaki milli yıldız ile doldurmak istiyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, uzun süredir takip ettiği Yusuf Yazıcı ile 2019 yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

Bu sezon Lazio formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 7 gol attı, 1 asist yaptı.

beIN Sports





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