Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in forması altında yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı için transfer iddiaları artıyor. İngiliz basını Arsenal'in ismini öne çıkarırken İtalya'da ise Milan ve Lazio'nun transfer çabalarına ilişkin haberler çıkmakta. İddialar sonrası Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de Calciomercato'ya özel bir röportaj verdi.

İşte Calciomercato'nun Adem Cebeci ile yaptığı röportaj:

- Yusuf Yazıcı, San Siro'da rüya gibi bir hat-trick yaptı. Böyle heyecan verici bir olay, oyuncunun kariyerini değiştirebilir. Sizce de böyle değil mi?

"Bu sadece bir başlangıç. Biz daha başındayız ve Yusuf'un daha da etkili olacağına inanıyorum. Bu uzun yolculuğun sonunda hangi noktada olacağımızı göreceğiz"

- Performans seviyesi yükseliyor. Yazıcı'nın bugün değeri ne kadar?

"Bu soruyu Lille'e sorabilirsiniz. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim. Ama benden bir cevap isterseniz bana göre Yusuf, paha biçilemez"

- 2019'un yaz transfer döneminde Yusuf, Trabzonspor 'dan Lille'e gitmeden önce Milan'ın onu istediğine yönelik haberler vardı. Bunlar ne kadar doğruydu?

"Yusuf'un Trabzonspor'dan Lille'e transferi öncesinde Milan ile hiçbir zaman doğrudan bir temas kurulmadı. Lazio'nun somut bir ilgisi vardı"

- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayılma ihtimalinden kaynaklı San Siro'daki maçtan sonra bir bilgi almadı mı?

"Milan maçından sonra birçok uluslararası menajer beni aradı. Yusuf, harika bir maç çıkarıp bir hat-trick yapmıştı. Milan ile ise doğrudan bir temasımız olmadı. Yani zaten Milan ilgileniyorsa Yusuf'u veya beni değil, doğrudan Lille'i aramalı"

- Igli Tare'nin Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisi göz önüne alındığında ileride bir Lazio ihtimali olabilir mi?

"Lazio, Yusuf ile çok ilgilendi. Bunun transfer hakkında çok konuştuk. Tare, Yusuf'u gerçekten çok beğeniyor. Ama sonra Milinkovic, takımda kalınca anlaşma da gerçekleşmedi"