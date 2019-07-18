Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her fırsatta bu sezon satmayacaklarını açıklasa da Lille’in Yusuf Yazıcı’dan vazgeçmemesi transfere yeni bir boyuta getirdi. İlk olarak milli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli öneren Lille’e Fırtına’dan olumsuz yanıt gelmişti.

Fransız ekibi bunun üzerine teklifini 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay olarak revize etti. Bu rakam da az bulundu ancak Yusuf Yazıcı’nın Lille’e gitmek istemesi nedeniyle Fırtına’dan karşı atak geldi.

‘İzin verin gideyim’

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen milli oyuncu, “Beni çok istiyorlar, arzuluyorlar. İzin verin, gideyim” dedi. Yusuf’un açıklamaları sonrası Trabzonspor transfer şartlarını belirledi. Karadeniz temsilcisi 20 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak sonraki satıştan yüzde 20 pay verimesini talep etti. Fransız ekibi, Bordo-Mavililer’in teklifini kabul ederse, Yusuf Yazıcı, Lille’e gidecek.

Serhat Demirtaş