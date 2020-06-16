Lille takımında forma giyen ve geçtiğimiz Aralık ayında ciddi bir sakatlık yaşayan A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı’nın doktoru güzel haberi verdi. Milli futbolcuyu Roma’da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, oyuncunun son durumunun iyi olduğu ifade etti. TRTSpor'a konuşan Prof. Dr. Mariani, gelecek yıl Avrupa Şampiyonası döneminde Yusuf Yazıcı ile görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

"Durumu gayet iyi"

Mariani, “Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek” dedi.

"Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma’ya gelecek, o zaman görüşeceğiz"

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor şunları söyledi: ''Yusuf’un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma’da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı.''





Kaynak: TRT SPOR