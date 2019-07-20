Yusuf Yazıcı’nın Trabzonspor’daki durumu netlik kazanmadı ama yönetim alternatif arayışına başladı.Lille’in ısrarı, genç oyuncunun da Fransız ekibine gitmek istemesi nedeniyle önlemini şimdiden almak isteyen Karadeniz ekibi, gündemine bir kez daha geçtiğimiz sezon Almanya’da Hamburg forması ile mücadele eden Berkay Özcan’ı aldı.

Yusuf giderse gelecek Devre arasında Stuttgart’tan kiralanan, sezon bitiminde de Hamburg’un bonservisini aldığı 21 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Ünal Karaman’ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Berkay, aynı zamanda sol kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle Karaman’dan onay aldı. Hamburg’un, Berkay için 3 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Yusuf Yazıcı’nın Lille’e satış durumuna göre bu transferin gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.