Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lille'e veda etti.

CSKA Moskova, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

2019 yılında Trabzonspor 'dan ayrılarak Lille'e transfer olan 24 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransız ekibinde toplamda 89 maçta forma giydi ve 16 gol 11 asistlik performans gösterdi.

Yusuf Yazıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Futbola başladığım ilk günden bu yana hep en iyisi olmak için çalıştım. Meydan okumaktan ve yeni başlangıçlardan hiçbir zaman kaçmadım. Edindiğim her tecrübenin, başarının da başarısızlığın da beni ben yaptığına inandım. Şimdi yepyeni bir meydan okuma için veda zamanı.

Geriye dönüp baktığımda, kariyerimde birçok ilki yaşadığım ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağım yerden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Formasını terlettiğim süre boyunca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, birlikte çok büyük mutluluklar yaşadığımız, beni her zaman özel hissettiren LOSC Lille taraftarına, unutulmaz anları sahada paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulübün tüm profesyonellerine en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Futbolun o büyülü hikayesine elimden geldiğince kelimeler eklemeye devam edeceğim.

Şimdilik kendinize iyi bakın! "