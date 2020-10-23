Maçı 4-1 kazanan Fransızlar'ın diğer sayısı İkone'den geldi. Zeki Çelik yedek beklerken, Burak Yılmaz 63'te oyuna girdi. İşte Avrupa Ligi'nde ilk maç sonuçları ; A Grubu: CSKA Sofya-Cluj: 0-2, Young Boys-Roma: 1-2, B Grubu: Rapid Wien-Arsenal: 1-2, Dundalk-Molde: 1-2, C Grubu: B.Leverkusen-Nice: 6-2, H.Beer Sheva-Sl.Prag: 3-1, D Grubu: L.Poznan-Benfica: 2-4, S.Liege-Rangers: 0-2, E Grubu: PSV-Granada: 1-2, PAOK-Omonia: 1-1, F Grubu: Napoli-Alkmaar: 0-1, Rijeka-R.Sociedad: 0-1, G Grubu: Braga-AEK: 3-0, Leicester-Zoria: 3-0, H Grubu: Celtic-Milan: 1-4, J Grubu: Tottenham-LASK: 3-0, Ludogorets-Antwerp: 1-2, K Ggrubu: D.Zagreb-Feyenoord: 0-0, Wolfsberger-CSKA Moskova: 1-1, L Grubu: Hoffenheim-Kızılyıldız: 2-0, S.Liberec-Gent: 1-0.
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